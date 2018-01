Gaman a debutat, "Dodel" mai asteapta! Cand va juca Tanase primul meci pentru Steaua

Cristi Tanase nu a fost inclus in lotul pentru partida cu Admira Wacker, scor 2-3.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dica a primit doi jucatori in aceasta iarna, dupa ce i-a transmis lui Becali sa nu mai faca transferuri. Patronul Stelei i-a luat pe Gaman si Cristi Tanase, ambii liberi dupa despartirea de Karabukspor.

Fostul fundas al Astrei a debutat aseara si s-a impus rapid ca un advearat lider al apararii steliste, in timp ce Tanase nu a fost in lot. Acesta este in urma cu pregatirea si are program separat. Tanase e asteptat sa debuteze in ultimul amical al Stelei din aceasta iarna, cu Osijek, programat pe 30 ianuarie.



"Este putin in urma, n-a prins primul cantonament. A avut un program separat, cu siguranta ni se va alatura si el in cateva zile", a spus Budescu despre noul sau coleg.