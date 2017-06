Furtuna MONSTRUOASA la meciul Astrei, jucatorii au fugit urgent de pe teren! Ce s-a intamplat

Jucatorii au fugit din calea unei furtuni dezlantuite. A plouat cu galeata, a tunat si a fulgerat mai bine de 15 minute in muntii Sloveniei. Iordanescu si-a chemat jucatorii la vestiare. Ploaia s-a potolit repede. Meciul a putut fi reluat. Anji s-a impus cu 2-1. Nicoara a marcat golul Astrei din penalty.

#Ptuj right now. Better to run inside and avoid. Good that the team is back after a training #preseason2017 #footballcamp pic.twitter.com/MbHbdLA6Hk