"Sa ne TREZIM, vine meciul cu Plzen!" Coman, invins de fosta lui echipa la debut! Steaua - Plzen e joi la ProTV, ora 22:00

VIITORUL 1-0 FCSB | Florinel Coman a debutat la Steaua

Florinel Coman: "E un sentiment ciudat sa joc impotriva echipei care m-a crescut. Dar sunt la Steaua si trebuie sa imi fac datoria aici."

"Am intrat relaxati, si noi, de pe banca. Ei au inceput foarte tare meciul, a venit si golul."

"Ne-am mai trezit dupa pauza, dar cred ca trebuia sa intram mai hotarati."

"Am jucat cu campioana Romaniei, a ramas un grup omogen aici, au in continuare un lot bun."

"Dar nu e o scuza, trebuia sa plecam cu trei puncte de aici."

"Trebuie sa ne trezim, vine un meci extrem de important, cu Plzen. Speram sa vina cat mai multi suporteri si sa scoatem un rezultat bun joi seara" (DigiSport)

Coman a fost rezerva si a intrat in teren in minutul 67, in locul lui Denis Man.