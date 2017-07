Filip si-a anuntat plecarea de la Dinamo! Contra: "L-ati pus intr-o situatie nasoala. Sa se gandeasca la Dinamo"

Steliano Filip are oferta de la Kiev si e aproape sigur ca va schimba culorile pentru un alt Dinamo in aceasta vara!

La conferinta de presa dinaintea jocului cu Bilbao (maine, 20:30), Filip le-a transmis un mesaj de ramas bun fanilor. Fundasul stanga a confirmat practic plecarea la Dinamo Kiev.

"Cel mai frumos mod de a-mi lua la revedere de la fani este sa ajut echipa sa treca de Bilbao. E foarte important sa nu primim gol", a spus Filip.

Lui Contra nu i-a placut momentul. A cerut concentrare maxima pentru finala lui Dinamo din preliminarii, cu Bilbao.

"L-ati pus intr-o situatie nasoala. Chiar daca a zis ca ar fi un prilej extraordinar de a se desparti de suporteri, Steliano e in continuare jucatorul lui Dinamo. Nu stiu nimic despre plecari de jucatori. Steliano se gandeste doar la meciul de maine, apoi trebuie sa se gandeasca la jocul de la Constanta, din campionat. E sub contract cu noi, trebuie sa se concentreze pe ceea ce are de facut aici, la partida de maine", a comentat Contra.