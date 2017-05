Fara Europa pana in 2019! Lovitura primita de CFR: iesirea din insolventa s-a amanat din nou

Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari! Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

CFR Cluj a primit o lovitura grea din partea magistratilor care judeca dosarul de insolventa. Formatia din Gruia nu va putea juca in cupele europene pana in 2019!

CFR avea nevoie sa iasa din insolventa pana la 31 mai pentru a putea evolua in cupele europene in sezonul 2018/19, insa judecatorii au amanat din nou verdictul, anunta publicatia clujeana stiridesport.ro

Conform sursei citate, noul termen a fost fixat pentru data de 27 iunie 2017, mult prea tarziu pentru ca formatia clujeana sa poata depune la UEFA documentatia care sa ii permita sa evolueze in cupele europene in sezonul 2018/19.

Totusi, oficialii CFR-ului isi incearca ultima sansa: au facut apel, iar dosarul va fi judecat in urmatoarele zile de un alt magistrat.

Solutia instantei din 23 mai: "Admite exceptia autoritatii de lucru judecat ridicata de instanta din oficiu. Respinge cererea administratorului judiciar "RTZ & Partners" SPRL de inchidere a procedurii de reorganizare a debitorului F.C. CFR 1907 CLUJ SA, pentru autoritate de lucru judecat. Executorie. Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Stabileste termen in vederea verificarii stadiului procedurii pentru data de 27 iunie 2017, ora 11, sala 102. Pronuntata in sedinta publica din 23.05.2017".