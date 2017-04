Face Armata PASUL pe care il asteapta MILIOANE de stelisti?! Se asteapta pacea ISTORICA dintre Becali si CSA

Fostul comandant CSA Steaua Cornel Otelea spune ca Armata are dreptate in conflictul cu Becali si pronunta un nume surpriza printre vinovatii pentru situatia din acest moment: fostul ministru Vcitor Babiuc.

"Disputa dintre Ministerul Apararii Nationale si FCSB ma intristeaza. Eu am in suflet si in inima Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Este institutia pe care am servit-o aproape 45 de ani, in care m–am format. Nu pot decat sa merg mai departe cu Steaua Bucuresti. Sunt convins ca se va stinge acest conflict. La nivelul celor doua institutii, la Ministerul Apararii Nationale si la Ministerul Tineretului si Sportului sunt oameni care inteleg fenomenul si il vor tratat cu toata seriozitatea.

Ambele parti trebuie sa faca un pas spre echilibru, spre normalitate. In acest conflict, institutia de partea careia este legalitatea si dreptatea este institutia militara. Eu nu vreau sa ma intorc in spate, in 1998, cand s-a declansat aceasta desprindere a echipei de fotbal. Dar veti putea discuta cu persoane responsabile pentru ce s-a intamplat. Si nu ma feresc sa o numesc, fostul ministru al Apararii Nationale, Victor Babiuc. El este cel care a dorit in 1997 desprinderea echipei de fotbal de gruparea militara.

Timpul ne spune daca a fost sau nu o greseala. Rezultatele ne pot spune daca a fost sau nu. Sportul romanesc a avut doua laboratoare de mare performanta, Steaua Bucuresti si Dinamo Bucuresti. Daca unul dintre aceste laboratoare dispare, sportul romanesc este in pericol sa rateze 50-60 la suta din performantele sportive. Aceste doua laboratoare trebuie sa existe in continuare”, a declarat Otelea, la sediul MApN, unde fostii jucatori si antrenori de handbal au fost sarbatoriti la 40 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni.

Actualul comandant al CSA Steaua, Cristian Petrea a afirmat ca disputa cu FCSB va fi solutionata institutional: "Din punctul de vedere al CSA Steaua nu este niciun conflict intre armata si FCSB. Discutam cu FCSB institutional si toate celelalte probleme ce deriva din neintelegerile dintre noi vor fi rezolvate institutional. Noi pe 7 mai vom face o surpriza placuta suporterilor nostri".



Fostii jucatori si antrenori de handbal ai CSA Steaua au fost sarbatoriti la MApN cu ocazia implinirii a 40 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni.

