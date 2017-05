EXCLUSIV! Steaua negociaza cu fostul fundas central de la Dinamo! Dica va fi obligat sa il bage direct titular

Sambata, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Situatia fundasilor centrali la Steaua este una critica de aproape 2 sezoane. Dupa ce i-a pierdut pe Chiriches, Gardos si Szukala, Steaua a ramas in pana de fundasi centrali, fiind nevoita sa apeleze la improvizatii, ca Tosca, trecut de pe stanga in centru, sau Moke, trecut de la inchidere in aparare.

Nici pentru sezonul viitor lucrurile nu arata prea bine. Tamas si Moke au fost anuntati ca nu mai fac parte din planurile echipei, iar pentru Larie a aparut varianta unui transfer in Franta, desi abia ce a semnat cu Steaua.

Becali s-a reorientat spre Gordan Bunoza, fostul fundas central de la Dinamo si Pandurii, au dezvaluit surse apropiate patronului Stelei pentru ProTV! Acesta joaca in Coreea, la Incheon United, insa a bifat doar 8 meciuri in ultimul sezon.

Croato-bosniacul are 1,95 si este exact profilul lui Szukala, fostul fundas al Stelei din urma cu 2 sezoane!