EXCLUSIV | Scenariu soc: Gica Popescu se intoarce in Liga I ca rival al lui Hagi. Dan Petrescu, e dorit pe banca

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

In cautarea primului trofeu dupa aproape 3 decenii, oltenii spera sa intoarca rezultatul din Cupa Romaniei cu FC Voluntari (0-1 in tur). Acestia au starnit si un scandal urias in urma deciziei de a menaja mai multi titulari la meciul cu Viitorul.

Pentru actuala conducere tehnica a Craiovei, Cupa ar reprezenta o performanta uriasa, insa aceasta ar fi si...ultima!

www.sport.ro a aflat ca seful Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, are un plan surprinzator pentru sezonul urmator.

Rotaru doreste sa schimbe conducerea administrativa, dar si pe cea tehnica. Acesta incearca sa il convinga pe Gica Popescu sa accepte functia de presedinte executiv.

Pentru banca tehnica, la Craiova este chemat Dan Petrescu, fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni. Acesta activeaza in prezent in Golf, dupa ce in urma cu doi ani a cucerit Supercupa Romaniei cu ASA, la singurul meci al sau pe banca echipei muresene.