"Revolutia ros-albastra", bagata la sertar! Autoritatile din mai multe orase evita sau ezita sa acorde avize pentru mitingurile "pro-FCSB"

Scandalul dintre Gigi Becali si CSA Steaua a produs o schisma in randurile suporterilor ros-albastri. In timp ce ultrasii au ramas de partea Armatei si a conducerii CSA, o alta parte semnificativa continua sa identifice echipa lui Gigi Becali, de saptamana trecuta FCSB in actele de la Registrul Comertului, ca fiind Steaua.

Un scandal care dureaza deja de doi ani, ruptura FCSB - Steaua a provocat deja discutii aprinse la nivel public. Ba chiar, in trecut, un numar de cateva sute de fani s-au strans in Ghencea pentru sustinerea CSA.

Acum, si fanii care considera actuala echipa din Liga I, patronata de Gigi Becali, ca fiind continuatoarea echipei care in 1986 castiga Cupa Campionilor, vor sa manifesteze. Astfel, prin vocea mai multor organizatori au fost anuntate mitinguri de sustinere in mai multe orase ale Romaniei, toate reunite sub sloganurile "Revolutia ros-albastra" si "Unica Steaua e acum in Liga I".

La initiativa unui suporter pe nume Catalin Biris, fanii din mai multe judete s-au reunit pentru respectivele mitinguri, cerand avize din partea autoritatilor locale.

"Vrem doar ramanerea actualei echipe Steaua Bucuresti in Liga I. Nu tinem nici cu CSA, nici cu FCSB. Ne dorim sa nu moara fotbalul romanesc si de aceea iesim in strada in 35 de judete", a spus un alt organizator, Stefan Lungu, zilele trecute.

Daca la Sibiu avizele au fost eliberate, dupa cum a mai afirmat Stefan Lungu, in alte orase situatia nu se prezinta asemanator.

Piedici la Timisoara, Arad si Targu Jiu

Potrivit surselor www.sport.ro, in trei mari orase, respectiv Timisoara, Arad si Targu Jiu, mitingurile ar putea sa nu se mai desfasoare. Motivul: respingerea cererilor pentru avize.

In timp ce la Timisoara primaria a eliberat un aviz, insa Jandarmeria a anuntat ca nu va oferi si ea unul, la Arad si Targu Jiu situatia se prezinta altfel. In ultimele doua orase, primariile sunt cele care evita sa elibereze avizele.

Autoritatile aradene au argumentat prin faptul ca in oras va exista deja un alt miting in Piata Catedralei. In schimb, la Targu Jiu, cererea de autorizare a mitingului a fost respinsa.

Pentru moment, mitinguri mai sunt anuntate la Sibiu, Bistrita si Oradea. La Cluj nu va avea loc un protest, asa cum nu va avea loc nici in capitala.

"Nu organizam nimic in Bucuresti, nu este bine sa se lanseze astfel de zvonuri. Solicitam interventia primului ministru, a ministrului Apararii si a ministrului Justitiei, pentru ca noua ni se pare multe lucruri ciudate. Decizia de la Curtea de Apel nu este definitiva. Sloganul principal ramane "Unica Steaua este acum in Liga 1".

Nu sunt prieten cu Gigi Becali, abia am facut rost de numarul dansului pentru a comunica si a-i spune ce vrem noi. Am vorbit cu reprezentanti din 11 judete, mi-au spus ca ne strangem cel putin 15.000 de oameni. Asta doar in acele judete", afirma Catalin Biris in urma cu doar cateva zile.