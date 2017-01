EXCLUSIV | Reactia LPF la declaratiile soc ale lui Talpan. Ce spun oficialii Ligii despre RETROGRADAREA Stelei

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a spus astazi pentru Sport.ro si Sport ProTV ca "echipa lui Becali nu mai poate incepe campionatul". Talpan a spus ca echipa finantata de Gigi Becali nu va mai putea evolua in Liga I daca va fi obligata sa-si schimbe numele.

Sport.ro a obtinut o prima reactie din partea unui oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Iustin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca nici nu se poate pune problema pentru un astfel de scenariu.

Din punctul de vedere al LPF, echipa CSA Steaua trebuie sa inceapa din cel mai inferior esalon. Apoi, actuala formatie din Liga I nu poate fi retrogradata pentru ca, desi poate fi pusa in situatia de a-si schimba numele, nu o va face decat in urma unei decizii luate de o instanta civila, nu din motive ce tin de dorinta clubului.

"N-am avut ocazia sa vad declaratiile domnului Talpan, am citit un articol. Nu as vrea sa comentez declaratiile dansului, pentru ca eu cred ca au o doza de exagerare si nu vreau sa intru intr-o polemica cu domnul Talpan.

La acest moment, in Liga I exista echipa finantata de domnul Becali. Daca ei vor sa-si infiinteze o echipa, trebuie sa respecte principiul criteriului sportiv, respectiv sa porneasca din cel mai inferior esalon. Apoi, daca acea echipa va intruni toate conditiile legale, poate avea ocazia sa promoveze in cativa ani in Liga I.

Mi-e greu sa anticipez la acest moment care va fi pozitia UEFA.

E clar ca, in masura in care avem o hotarare judecatoareasca definitiva, ea trebuie respectata. Ca atare, o eventuala schimbare a numelui nu se face din vointa clubului, lucru interzis de regulament, insa in urma deciziei unui judecator. Acest lucru nu poate atrage retrogradarea echipei. Dupa mine, este prea mult spus, este un scenariu care nu poate fi aplicat, pentru ca trebuie sa facem o distinctie foarte clara intre nelegalitatea folosirii numelui si cea a participarii in Liga I.

In ceea ce priveste schimbarea numelui, daca de maine iti schimbi numele din A in B, tu, ca societate, iti pastrezi drepturile.

Ce spune domnul Talpan in acest moment este doar o opinie personala, pentru ca nu exista inca o decizie definitiva.

Din cate cunosc eu, nu a existat un dialog intre LPF si CSA Steaua. Si nu stiu daca va exista.

Fanii clubului Steaua ar trebui sa analizeze acest club in ultimii 12 ani. Fanii au avut ocazia sa se bucure de performantele echipei si pentru ca a existat un finantator. Iar pe acest finantator il stim cu totii, fie ca pentru unii este simpatic sau antipatic.

La scenariul inscrierii echipei CSA Steaua in Liga a II-a trebuie sa raspunda FRF", a spus Iustin Stefan, secretarul general al LPF, la Sport.ro