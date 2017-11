EXCLUSIV | Primul raspuns dat de Nemec ofertei lui Becali. Dinamovistii anunta ca vor pune piedica mutarii pana la vara

Dinamovistii s-au hotarit: nu vor sa mai vanda la rivala FCSB. Acestia vor cauta sa opreasca mutarea lui Nemec, desi fotbalistul va putea semna din iarna cu orice formatie, el urmand sa intre in ultimele sase luni de contract.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Dinamovistii au decis intr-o sedinta sa nu mai vanda niciun jucator la FCSB si vor cauta sa opreasca trecerea lui Adam Nemec la marea rivala. Totusi, transferul slovacului nu depinde doar de ei, dat fiind ca Nemec va intra curand in ultimele sase luni de contract. Teoretic, Nemec va putea semna cu stelistii in iarna si va putea ajunge sa imbrace tricoul ros-albastru in vara viitoare.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, spune, insa, ca Nemec a refuzat prima oferta primita din partea lui Becali.



"A fost o sedinta, marti la pranz, la care au participat Vasile Miriuta, Ionel Danciulescu si cativa membri ai stafului de la prima echipa. Domnul Negoita nu a participat si nu mai face parte din viata echipei. Am insistat sa avem aceasta discutie in primul rand cu domnul Miriuta, pentru a transmite un mesaj foarte clar, care sa ajunga in primul rand la jucatori, sa inteleaga ca din punct de vedere financiar nu se pune problema ca am avea un moment greu in urmatoarea perioada.



Bugetul de salarii si de functionare a clubului este asigurat pentru restul sezonului. Acesta a fost primul mesaj pe care a trebuit sa-l transmit, iar cel de-al doilea mesaj transmis tot de catre domnul Negoita, inainte sa se retraga din viata echipei, a fost acela ca, in ciuda tuturor informatiilor care apar in ultima perioada, ca Dinamo ar vinde pe banda rulanta sau in bloc, mai ales in zona FCSB-ului, lucrurile nu sunt reale.



Nu o sa vindem niciun jucator catre FCSB, indiferet de oferta, chiar daca ofertele vor fi extraordinar de bune. Vom incerca totusi si cu sigurnata vom reusi sa nu facem acest lucru. Au existat discutii in trecut cu Gigi Becali legate de Adam Nemec, stiu ca jucatorul nu a fost de acord cu oferta pe care a primit-o de la FCSB. Oricum ar fi, acel moment a trecut si indiferent daca Gigi Becali sau FCSB se înteleg cu Nemec, in momentul de fata, Dinamo nu mai este de acord ca jucatorul sa plece la Steaua. Ionut Negoita nu va mai finanta echipa.



Am facut o analiza a jucatorilor care termina contractul in vara anului viitor si am stabilit un termen de gandire pentru a stabili pe cine isi doreste sa facem propuneri de prelungire si sa incepem sa identificam in zonele in care suntem deficitari numeric pe cei care ar urma sa-i aducem la Dinamo. Deocamdata, eu nu am niciun semnal in privinta vanzarii clubului", a declarat David la PRO X.