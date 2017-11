EXCLUSIV | "L-am ales din 50 de jucatori! Nu e doar talentat". Cum a ajuns Qaka, fotbalistul care l-a impresionat pe Becali, la Iasi

Albanezul Qaka (22 de ani) a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Iasiului in victoria cu Steaua, scor 1-0. Fotbalistul s-a nascut in Kosovo, din parinti albanezi, dar si-a petrecut cea mai mare parte a vietii in Norvegia. Recent, el a jucat primul sau meci la nationala Albaniei.

Flavius Stoican, antrenorul Iasiului, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, despre victoria obtinuta impotriva stelistilor, dar si despre fotbalistul laudat de Gigi Becali. Stoican a dezvaluit ca l-a ales pe Kamer Qaka din 50 de optiuni.

"A fost o partida dificila, cu momente grele pe parcursul jocului, dar am incheiat cu bine. Sa fim sinceri si sa recunoastem ca Steaua este o echipa foarte puternica. Dar noi am jucat excelent, baietii au intrat bine, au luptat si au meritat victoria, pentru ca si-au dorit-o mai mult.



Inaintea meciului cu Steaua, mi-a fost teama ca baietii sa nu-si piarda din moral si sa ne indepartam de locurile de Play Off. Din acest motiv am considerat ca e bine sa le dau un impuls si am spus la conferinta de presa ca vom bate Steaua. Pentru fotbalisti e important sa afle si prin intermediul canalelor de media ce cred eu despre ei.

Ne dorim sa construim o echipa cat mai buna, sa avem evolutii cat mai constante. Lumea din oras iubeste aceasta echipa, chiar daca la inceput a fost putin scepticism, pentru ca echipa a fost adunata intr-o luna.



Am vazut ieseni cu fularele Stelei la gat care ne felicitau pe noi. Oamenii iubesc totusi aceasta echipa si noi suntem responsabili sa nu-i dezamagim", a spus Flavius Stoican la Ora Exacta in Sport.

Inainte de a-l lua pe Qaka, Stoican a vazut 50 de mijlocasi centrali. Albanezul nu doar ca e talentat, dar are si un caracter excelent, spune atrenorul.

"Au venit jucatori noi din toate colturile lumii si oamenii poate ca nu aveau incredere ca putem face minuni intr-un timp atat de scurt. Dar am intalnit oameni dornici de performanta.

Qaka este un jucator de care ne-am atasat foarte tare, un jucator pe care l-am adus cu doar cateva zile inainte de inceputul campionatului.

Am urmarit 50 de mijlocasi centrali si l-am ales pe el. Ma bucur ca nu ne-am inselat, pentru ca este un jucator excelent. Sunt multi jucatori talentati, dar el nu are doar talent, ci si un caracter deosebit", a adaugat el.

Pentru echipa lui Stoican urmeaza acum meciul cu Dinamo.

"Avem moralul ridicat acum, dar trebuie sa fim atenti, pentru ca nu vreau sa fim dezamagiti dupa meciul cu Dinamo.

Am vazut ca la Dinamo sunt probleme, dar totusi ei au o echipa foarte buna", a conchis Stoican.