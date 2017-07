EXCLUSIV | Hagi il trimite in Serie A pe fotbalistul care a refuzat Steaua: Nedelcu pleaca pe 3.000.000 euro dupa APOEL

Aflat in fata unui moment istoric, prima calificare in grupele unei competitii europene, Hagi este cautat de mai multe echipe. Jucatorii sai au devenit tinte de transfer pentru formatii importante.

Hagi este la doar un meci de o calificare macar in grupele UEFA Europa League. Viitorul a invins-o cu 1-0 in primul meci pe APOEL, iar miercuri seara vrea sa dea lovitura in Cipru.

Pana la returul cu APOEL, Hagi si-a dat acordul pentru o plecare! Sursele ProTV si Sport.ro noteaza ca Viitorul a ajuns la o intelegere cu Sampdoria pentru cedarea lui Dragos Nedelcu.



Hagi a acceptat suma de 3.000.000 euro din partea italienilor, dar a pus o conditie: Nedelcu va juca pentru Viitorul cu APOEL.

De asemenea, Viitorul poate opri plecarea lui Nedelcu la Sampdoria daca intre timp, pana lam eciul cu APOEL, va primi o oferta mai mare.