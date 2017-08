EXCLUSIV: Dinamo l-a ratat din nou pe Bokila! Decizia luata de atacant in aceasta dimineata

Dinamo a fost aproape sa-l ia pe Bokila de la CFR, insa a esuat pentru a doua oara!

Bokila a vrut sa plece de la CFR, dupa doar cateva etape. Atacantul nu a devenit titular, iar in ultimele zile a negociat cu Dinamo, echipa la care a anuntat tocmai pentru a merge la CFR. Iuliu Muresan a anuntat ca a vorbit de dimineata cu atacantul congolez, iar acesta va ramane la Cluj.

"Ramane la noi jucatorul, avem nevoie de el. Avem nevoie de atacanti ca sa ne putem atinge obiectivele. E un atacant foarte eficient, se pregateste foarte bine. Am avut o discutie de dimineata in care ne-am lamurit. Poate s-au gandit cei de la Dinamo sa-l ia, dar trebuie sa fim si noi de acord. Noi vrem sa-l pastram, e foarte valoros. Nu stiu daca a fost dorinta lui, cred ca mai mult Dinamo l-a dorit. El a negociat cu ei in paralel cu noi, e alegerea lui. Putea sa aleaga atunci Dinamo si nu mai erau probleme", a spus Iuliu Muresan la Sport.ro.