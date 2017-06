EXCLUSIV | CFR-ul a declansat asaltul pe piata transferurilor: ii ia si capitanul lui Dinamo

CFR Cluj l-a convins pe Cornel Cernea sa lase postul de antrenor cu portarii la Steaua si sa mearga in stafful lui Dan Petrescu (DETALII AICI)

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

CFR Cluj a declansat asaltul pe piata transferurilor. Dupa ce l-au prezentat, sambata, pe Dan Petrescu in functia de principal al formatiei din Gruia, oficialii formatiei ardelene au pornit si campania de achizitii.

De departe cea mai importanta mutare de pana acum este cea a mijlocasului croat Antun Palic (28 de ani), de la Dinamo.

Palic, care si-a incheiat contractul cu Dinamo, a batut astazi palma cu fosta campioana a Romaniei, care i-a oferit un contract pe doi ani mult mai atractiv decat cel propus de Ionut Negoita.

Potrivit surselor www.sport.ro, Palic, care se afla in drum catre Cluj, va fi remunerat la CFR cu suma de 14.000 euro lunar si va incasa o prima de instalare de 100.000 euro!

Cu bonusurile lunare, acesta va ajunge la 21.000 de euro!

De asemenea, daca CFR ca intra in grupele unei competitii europene peste un an, acesta va mai incasa 150.000 euro.

Palic a fost capitanul lui Dinamo in finalul sezonului trecut si a mai avut in acest an o oferta din Rusia, pe care a ratat-o insa. Rusii i-au transmis in primavara lui Palic ca ii dau timp pana la 1 mai sa semneze, iar acesta nu a facut-o, motiv pentru care s-au reorientat catre alt fotbalist.

Alte transferuri facute de CFR Cluj sunt cele ale lui Alexandru Vlad, Urko Vera si Marius Coman.