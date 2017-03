"Eu nu atac pe nimeni dar am bomba nucleara, am atacurile, rachete, avioane" Hagi, GENIAL la conferinta de presa :))

Hagi a reactionat dupa infrangerea cu Astra.

Hagi a fost extrem de agresiv dupa meciul cu Astra. Acesta a amenitat ca pleaca din fotbalul romanesc si nu a dorit sa comenteze deloc situatia din fotbalul romanesc, nici meciurile nationalei nici schimbarea de nume a Stelei.

Hagi a spus ca nu vrea sa atace pe nimeni dar daca va fi nevoie, o sa o faca:

"Daca voi face ceva cu clubul, fac cat pot, ok. Daca nu, imi gasesc undeva pe afara, ceva. O sa-mi caut si o sa am duc, ca sa nu va mai deranjez. Nu mai va simtiti "presionati" nimeni.

Eu nu vreau sa atac pe nimeni. Sunt eu... am bomba nucleara, am atacurile, rachete, avioane... n-are si atunci... imi vad de ale mele cat oi putea, cum oi putea. Eu am destramat totdeauna. Unde am fost eu, cand am fost eu, am destramat. Totul a fost de ruina si s-a dus in jos. Unde am existat eu!", a spus Hagi ironic.

Viitorul a pierdut cu Astra pe teren propriu, 1-3.