Eroare 404 :) Ce raspuns SURPRIZA a dat Victor Piturca atunci cand a fost intrebat de FCSB

Victor Piturca a fost fanul Craiovei, aseara, in tribunele stadionului de la Severin.

In interviul de dinaintea partidei, Victor Piturca a fost intrebat la un moment dat de sansele Craiovei in campionat.

Reporterul l-a intrebat daca oltenii se pot aseza langa CFR Cluj si "FCSB", in lupta pentru titlu. In raspunsul sau, Piturca s-a referit la "Steaua" si la sansele Craiovei de titlu in sezonul precedent.

Reporter: "In ceea ce priveste intrecerea interna, se poate aseza Craiova langa FCSB si CFR Cluj?"

Victor Piturca: "Cred ca anul trecut Craiova a pierdut o mare oportunitate de a se bate cu sanse reale pentru campionat. A avut niste momente pe care le-au pierdut din pacate. Au fost 3-4 momente in care putea sa treaca pe primul loc. Daca ar fi castigat unul din acele jocuri si ar fi venit pe primul loc, ar fi fost un ascendent moral extraordinar si putea sa castige campionatul."



" Steaua a avut un lot anul trecut... dar (Craiova) putea sa castige campionatul. Din pacate, anul asta nu mai e lotul de anul trecut. Au plecat jucatori importanti (de la Craiova) si cu siguranta se va vedea.", a spus Piturca.

In ultima perioada, Victor Piturca a sustinut vehement ideea ca nimeni nu ar mai trebui sa ii spuna "Steaua" clubului condus de Gigi Becali, si ca echipa ar trebui sa joace in Liga a 4-a, iar in Liga 1 sa fie inscrisa CSA Steaua, echipa Armatei.