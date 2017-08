Era bun la Dinamo? Palic si-a gasit echipa, dupa ce a refuzat prelungirea cu echipa lui Contra

Antun Palic si-a gasit echipa, dupa despartirea de Dinamo.

Palic a refuzat prelungirea contractului cu Dinamo si era gata sa semneze cu o echipa din lumea araba.



Jucatorul e aproape acum insa de a semna cu Melbourne City, anunta presa din Australia. FourFourTwo scrie ca cele doua parti sunt in negocieri avansate, iar contractul urmeaza sa fie semnat in urmatoarele zile.



Palic a marcat doua goluri si a ofert 15 pase de gol pentru Dinamo in sezonul trecut.



Croatul Palic a mai jucat la Lucko, Croatia Sesvete, Inter Zapresic, Dinamo Zagreb, AEK Larnaca, Bangkok United, Krka si Dinamo.