Eliminarea lui Tamas, cosmar pentru Reghe! Un jucator UITAT de stelisti poate reveni in echipa cu Dinamo

Gabi Tamas a primit al 3-lea cartonas galben la partida cu Viitorul.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Steaua pastreaza sanse bune la titlu in acest sezon insa va avea o perioada de foc in continuare iar eliminarea lui Gabi Tamas ii provoaca adevarate cosmaruri lui Laurentiu Reghecampf! Fundasul stelist a primit rosu direct dupa o intrare dura la Purece si risca minim 2 etape de suspendare - astfel, el ar urma sa rateze partidele cu Dinamo si Astra, plus partida cu CSU Craiova in cazul in care suspendarea ar fi chiar de 3 etape.

Astfel, Laurentiu Reghecampf se vede in situatia de a nu avea niciun un fundas central de meserie la dispozitie la cele 2 partide. Balasa, folosit alaturi de Tamas in centrul apararii cu Viitorul, va ramane in zona centrala iar langa el ar urma sa intre Moke, folosit pe aceasta pozitie in trecut.

O alta varianta ar fi retragerea lui Mihai Pintilii in aparare, asa cum a preferat Laurentiu Reghecampf sa faca dupa eliminarea lui Tamas. Pe banca de rezerve ar urma sa apara si Alex Tudorie, reprofilat in fundas central in partidele amicale din iarna. Tudorie a fost rezerva in 4 partide din acest an, fara sa intre vreun minut pe teren.