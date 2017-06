EL e marele pariu de titlu al Stelei pentru noul sezon: "Jucator fantastic, executii incredibile!" VIDEO

Stelistii sunt impresionati de Budescu.

Adus in sfarsit in aceasta vara la Steaua, Constantin Budescu ii impresioneaza pe stelisti in cantonamentul din Olanda. Nita a simtit deja pe pielea lui ce inseamna executiile lui Budescu.

"Mi-a pus probleme la antrenamente, a incercat cateva executii, i-au iesit. E un jucator fantastic, are niste executii imprevizibile, incredibile!", a spus Nita.