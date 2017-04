"Ei sunt obligati sa castige, nu noi!" Hagi, pregatit pentru FINALA de titlu cu Steaua! Mesaj pentru Becali

Gica Hagi anunta ca e gata de bataluia cu Steaua pentru castigarea titlului.

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Cu 4 etape inainte de final, Steaua are 3 puncte in fata celor de la viitorul in clasament. Daca bate, Steaua se poate distanta decisiv, dar daca pierde lupta se duce pana la final. Hagi crede ca presiunea mai mare este pe Steaua, echipa care a facut investitii masive.

"Nu avem acea presiune pe care o au ceilalti. Sunt obligati sa castige. Daca nu castiga, e panica. Sunt obligati sa fie cei mai buni. Nu fac calcule, nu zic cine va fi campioana. Ma intereseaza ce vom face noi.

Un meci important, suntem spre sfarsit, mai avem 4 meciuri, in care trebuie sa mentinem ritmul pe care l-am avut pana acum. Speram dupa ce am jucat la Dinamo si am pierdut, sa venim cu un rezultat pozitiv. E nevoie de victorie. Mergem sa marcam goluri. Speram sa facem un meci mare.

Istoria asa se scrie. De la fiecare meci invatam. Personal, cred ca este o saptamana in care vom lucra cel mai mult la starea fizica a jucatorilor. Am avut anumite probleme. Nedelcu, sa vedem daca poate juca in ultimul meci al campionatului. Locul doi iti asigura o calificare in Champions League.

Cu cat termini mai sus, cu atat e mai bine pentru noi. Trebuie sa terminam asa cum trebuie anul", a spus Hagi la conferinta.

"Fiecare poate pune presiune. Portarul e un om important. Meciul va fi deschis. Chiar daca nu cred ca FCSB se va gandi la un meci egal, va iesi un meci interesant. Ambele echipe vor vrea sa castige. FCSB e valoroasa, are un lot foarte, foarte valoros.

E singurul club din Romania care isi permite sa cumpere jucatori. Noi suntem un club care formeaza jucatori. E mult talent in echipa noastra si se vede. Jucam fotbal indiferent de adversar si avem un joc placut. Avem si rezultate si ne batem cu cele mai bune echipe din Romania pentru a iesi campioni, cu jucatori foarte tineri", a mai spus Hagi.



Hagi i-a raspuns lui Becali, cel care i-a recomandat sa nu-l foloseasa pe Ramniceanu.

"La portar se va face diferenta! Acolo", a spus Hagi razand. "Jocul echipei e bun, si al nostru si al lor. Va fi o lupta la mijlocul terenului. Portarul intotdeauna va fi decisiv. Trebuie sa jucam colectiv foarte bine ca sa o batem pe FCSB.

Trebuie o circulatie buna a mingi. Presiunea nu se poate evita. Cine poate, poate, cine nu, nu. Presiunea trebuie sa iti placa. Asta inseamna performanta. Suntem 10 la 10 pe teren si cu portarul, care o poate comite".