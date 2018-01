Becali a hotarat: "El e singurul jucator NETRANSFERABIL!" Acum un an nu prindea lotul, acum Becali il vede DIAMANT pentru Champions League

Si-a obtinut locul in echipa de start dupa un tur excelent.

Becali s-a declarat cucerit de jocul sau si i-a anuntat pe membrii staff-ului: "E netransferabil!" Dennis Man nu pleaca de la Steaua indiferent de oferta pe care o primeste Becali pentru el, scrie Fanatik. Patronul i-a pus o clauza de reziliere in valoare de 50 de milioane de euro si e convns ca va obtine banii in momentul in care decide sa-l vanda. Man l-a impresionat atat cu evolutiile din teren, cat si cu ceea ce face la antrenamente si in viata personala. Pustiul de 19 ani e unul dintre cei mai seriosi jucatori din lot, munceste individual pentru a-si imbunatati masa musculara si respecta toate indicatiile date de antrenori. Man a urmat un program de pregatire individual, in sala de forta, pe perioada sarbatorilor, desi a fost liber.

Dennis a marcat de 8 ori de la inceputul sezonului si a oferit 8 assisturi.

"Man e cel mai valoros jucator al Stelei. Nu credeam ca se poate asa ceva la un fotbalist de 19 ani, dar el e asa de bun ca n-am nicio emotie cand vad ca mingea e la el! Nu ma tem sa-l laud, cu cat il laud mai mult, cu atat devine mai bun", a spus Becali despre jucatorul adus de la UTA cu 400 000 de euro acum un an si jumatate.