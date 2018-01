E mai tatuat ca Beckham si Mutu! Cum arata corpul fostului stelist Boldrin

Mutu si Beckham sunt mici copii pe langa fostul stelist Boldrin. Brazilianul e regele tatuajelor.

Boldrin a pierdut numarul tatuajelor. Sunt despre familie, religie si fotbal. Boldrin joaca in Turcia la echipa lui Sumudica si regreta ca de sarbatori n-a ajuns acasa, pe Copacabana.



Boldrin crede ca stelistii pot reusi surpriza cu Lazio, in februarie, la PRO TV!



"Eu cred ca Steaua ca are sanse, are jucatori de calitate", anunta Boldrin.