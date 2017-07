Doua lovituri intr-o zi! CFR a mai luat un atacant trecut pe la Atletico: jucatorul e deja la Cluj

CFR Cluj continua campania spectaculoasa de transferuri. Dupa ce s-a inteles pentru achizitionarea unui fundas algerian, trecut pe la Sociedad (DETALII AICI), clujenii au batut palma si cu un atacant.

CFR Cluj s-a inteles si cu Ibrahima Balde, atacant in varsta de 28 de ani.



Balde vine in Gruia din postura de jucator liber de contract. Acesta a evoluat de-a lungul carierei la Atletico Madrid, Osasuna, Numancia, Kuban si Reims. Senegalezul a facut parte din lotul lui Atletico care castiga Europa League in 2010.



Acesta are si trei selectii la prima reprezentativa a Senegalului, pentru care a marcat un gol.