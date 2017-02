Discutie DECISIVA intre Reghecampf si Becali despre un jucator! Unde poate ajunge stelistul

Steaua il poate lasa sa plece sub forma de imprumut.

Alexandru Tudorie o poate parasi pe Steaua in aceasta iarna. Folosit extrem de putin in acest sezon, Tudorie a devenit o solutie pentru Laurentiu Reghecampf ca fundas central, fiind folosit pe acest post in meciurile de pregatire. Jucatorul poate fi folosit pentru respectarea regulii Under21, insa venirea lui Balasa i-a redus si mai mult sansele lui Tudorie si din acest punct de vedere.

Cum Steaua ii mai are pe Ovidiu Popescu si Denis Man ca jucator U21, Tudoria ar putea ajunge la FC Voluntari, adversara de aseara a Stelei. Florin Marin il vrea sub forma de imprumut, nefiind multumit de Curelea, atacant venit vara trecuta.

Folosit ca jucator U21 la Voluntari in acest sezon este un alt jucator provenit de la Steaua, Doru Popadiuc. Acesta a jucat 18 partide in acest sezon, fiind titular in 9 dintre acesta si schimbat in 8! A marcat 1 singur gol pana acum intr-o victorie cu ACS Poli.

Conform informatiilor www.sport.ro, Laurentiu Reghecampf si Gigi Becali vor discuta in acest zile pentru a se decide daca accepta oferta de imprumut a celor de la Voluntari pentru Tudorie.