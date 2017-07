Dinamo striga disperata dupa stadion, Guvernul pune la bataie 35 mil € pentru arene noi la Alexandria si Targoviste: "Nu pot sa imi imaginez viitorul clubului fara stadion!"

"Speram sa se rezolve" e raspunsul devenit deja banal atunci cand oficialii lui Dinamo vorbesc despre proiectul de modernizare a arenei din Stefan cel Mare.

In timp ce Dinamo striga disperata dupa stadion, Guvernul planuieste investitii care la prima vedere nu isi au niciun rost.

E vorba despre arene noi, construite de la zero, in Alexandria si Targoviste, proiecte despre care ministrul Sevil Shhaideh spune ca sunt vitale pentru indeplinirea conditiilor pentru Euro 2020.

"Nu vorbim despre un stadion, ci despre un complex sportiv, care are si piste de atletism si altele. Daca discutam de initirea unui obiectiv de o asemenea anvergura, cu toate ca toata lumea se pricepe la fotbal, chiar si consilierii primului ministru, cei mai in masura sunt cele doua federatii: Federatia Romana de Fotbal si cea de atletism. Mai exista in pregatire un alt complex sportiv la Targoviste, pentru a ne inscrie in aceasta raza de 100 de kilometri vizavi de Bucuresti, pentru organizare de turnee. Dezvoltarea echilibrata nu se realizeaza doar in muncipiile poli de crestere. E timpul sa incetam cu aceste corelari, cu provenineta liderilor politici din anumite judete. Vorbim despre colectivitati locale, beneficiari directi”, a declarat Sevil Shhaideh.

Cele doua proiecte vor costa aproximativ 35 de milioane de euro, bani ce vor fi suportati integral de la bugetul de stat, scrie ziare.com.

Negoita: "Nu pot sa imi imaginez viitorul lui Dinamo fara un stadion!"



Ionut Negoita a plecat in aceasta dimineata la Bruges, impreuna cu Cosmin Contra, sa urmareasca un amical al lui Athletic Bilbao, adversara cainilor in turul 3 preliminar Europa League.

Actionarul lui Dinamo a facut din nou un apel pentru rezolvarea problemei stadionului.

"Nu putem vorbi despre viitorul lui Dinamo fara un stadion nou."

"E ca si cum am sta cu chirie toata viata, nu se poate. Sau intr-o casa foarte veche, care se darama pe noi."

"Se lucreaza, sper sa se intample pana la urma. Nici nu vreau sa ma gandesc la varianta in care stadionul nu se renoveaza", a spus Negoita.