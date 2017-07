Dinamo l-a prezentat pe Albin in ziua in care a aflat ca joaca cu Bilbao! Uruguayanul va purta numarul 10

Dinamo a anuntat, vineri, ca l-a imprumutat pe uruguayanul Juan Albin, fost component al formatiei Petrolul Ploiesti, de la clubul mexican CD Veracruz.

"FC Dinamo Bucuresti si clubul mexican CD Veracruz au ajuns la un acord pentru transferul temporar al fotbalistului uruguayan Juan Angel Albin Leites la echipa din Stefan cel Mare pana la finalul sezonului competitional 2017-2018", se arata pe site-ul gruparii bucurestene.

Juan Albin, in varsta de 31 de ani, a facut vineri dimineata vizita medicala si va purta tricoul cu numarul 10 la Dinamo.

Albin si-a inceput cariera in Uruguay la Nacional (2003-2006) si a mai evoluat in Spania pentru Getafe (2006-2011) si Espanol (2011-2012), din nou la Nacional (2013), in Romania la Petrolul Ploiesti (2013-2014) si, de la inceputul anului 2015, la Veracruz (Mexic).