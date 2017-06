Dinamo, aproape de un super transfer! Varful dorit cu insistenta de Becali s-a inteles cu Negoita

Dinamo s-a inteles cu Jeremy Bokila, varful dorit in trecut cu insistenta de Becali la Steaua.

Contra l-a cerut pe Bokila in Stefan cel Mare, acesta fiind fostul sau elev de la Petrolul. Atacantul in varsta de 28 de ani a batut palma cu Ionut Negoita pentru un salariu de 10.000 de euro pe luna si un bonus de 500 de euro pentru fiecare gol marcat, anunta Digi.



Bokila a jucat in acest sezon la Akhisar Belediyespor, in Turcia. La Petrolul, Bokila a dat 22 de goluri in 37 de meciuri, dupa care a plecat la Terek Groznaii, desi a fost aproape de Steaua. Bokila a mai trecut pe la Guanghzou, Eskisehrispor si Al-Kharitiyath.