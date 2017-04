DILEMA lui Reghe: Gnohere a devenit cel mai EFICIENT atacant din Liga I! Schimba sistemul?

Harlem Gnohere a fost criticat dupa debutul slab de la Steaua, insa intre timp a devenit favoritul patronului.

Gnohere a marcat pentru victoria Stelei cu Craiova, un pas mare pentru ros-albastri in lupta pentru titlu. Gnohere a devenit cu golul de la Severin cel mai eficient atacant din Liga I in acest sezon, cu un gol la 77 de minute. Asta si pentru ca francezul adus de la Dinamo a fost mai mult rezerva de cand a venit la Steaua. El este urmat in topul eficientei de Vlad Morar de la Viitorul, cu o reusita la fiecare 130 de minute. Pedro Henrique de la Timisoara ocupa locul 3, in timp ce Adam Nemec de la Dinamo ocupa locul 4. Pe 5 se afla Denis Alibec, cel mai scump jucator transferat de Steaua in ultimii ani.

"Alibec e bun, dar Gnohere e si mai bun, fiindca Denis nu face faza defensiva deloc. Bizonul imi place cel mai mult", a declarat Becali dupa meciul cu Craiova.

Ramane de vazut daca Reghecampf va schimba din nou sistemul pentru a putea sa-i foloseasca pe cei doi atacanti. In primele partide, cei noi nu au dat randament impreuna.

4 goluri in 7 meciuri are Gnohere la Steaua