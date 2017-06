Dica le indeplineste visul fanilor. Steaua se pregateste sa fie "BOMBARDIERA" sezonul asta: "Vom juca foarte ofensiv"

Steaua se pregateste de noul sezon.

Steaua se pregateste de un nou sezon. Sunt deja 2 ani de cand echipa lui Gigi Becali nu a mai castigat titlul, culmea, cand patronul Stelei a facut printre ele mai mari investitii in jucatori.

Acesta a platit aproape 2 milioane de euro pe Tanase, acelasi pret platindu-l si pe Alibec. Adus de la Viitorul anul trecut, Tanase anunta ca Dica face Steaua sa joace super ofensiv, asa cum si-au dorit fanii mereu.

"S-a schimbat foarte mult fata de cand eram colegi, stie ce vrea. In opinia mea e pregatit si, cu siguranta, anul acesta vom juca mult mai ofensiv. Cand suntem pe teren este mai rece, dar in afara terenului e ca un frate. Avem un atac foarte bun, stelar!

Mai ramane de vazut cum ne vom intelege in teren. Asa, dupa mine, avem un atac foarte bun. Mi-am propus sa marchez cel putin la fel de multe goluri cate am reusit la Viitorul in sezonul in care m-am transferat", a spus Florin Tanase.