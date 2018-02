Dica a apasat butonul de PANICA in derby-ul cu Dinamo! Tactica devenita o obisnuinta la Steaua: ce a facut antrenorul

Steaua a avut o evolutie mult sub asteptari in prima repriza contra lui Dinamo.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Dinamo a deschis scorul in partida cu Steaua in minutul 20 prin Pesic si a fost mult mai convingatoare decat echipa lui Nicolae Dica in prima parte a derby-ului. La pauza, Nicolae Dica a decis sa faca nu mai putin de 2 inlocuiri - Constantin Budescu si Dennis Man au intrat pe teren in locul lui Cristi Tanase si a lui Ovidiu Popescu!

Decizia extrema luata de Dica a devenit deja o obisnuinta la Steaua - in acest sezon, Dica a schimbat la pauza in 21 de partide (incluzandu-l pe cel cu Dinamo)! Doar in partidele cu CSU Craiova (5-2), ACS Poli Timisoara (7-0), Viitorul (2-0) si FC Botosani (3-0), Dica nu a facut nicio schimbare la pauza! In acele partide insa Steaua fie avea avantaj, fie Dica facuse deja o schimbare in prima repriza!