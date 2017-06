Dezvaluiri INCREDIBILE! Dinamo a ratat transferul lui Budescu pentru ca nu i-a dat cazare si masa

Raduta Ghioca este asistent medical la Petrolul si presedinte la Rapid Salciile, un club prahovean din ligile inferiore dintr-o comuna aflata mai aproape de Urziceni decat de Ploiesti.

El este, de asemenea, cel care l-a descoperit pe Constantin Budescu si cel care l-a antrenat pe actualul atacant al FCSB-ului timp de doi ani, inainte sa isi ia zborul catre fotbalul mare. Stelist de mic, juniorul Budescu a ratat un transfer la Dinamo pentru ca clubul din Stefan cel Mare nu a fost de acord sa ii acorde cazare si masa.

Cum l-ati descoperit pe Budescu?

Lucrez la Petrolul ca asistent medical la echipa mare si sunt presedinte la echipa din Salciile din 1983. Eu ma ocup de 35 de ani de echipa din comuna de unde sunt parintii mei si in toti anii astia se organizeaza Cupa Mos Craciun pentru copii de 10-12 ani. Eu il cunoasteam si colaboram cu profesorul Gheorghe Rosu din Urziceni si cautam jucatori pentru Cupa Mos Craciun. Faceam selectie in toata zona asta - Salciile, Adancata, Jilavele, Urziceni, Manasia, Moldoveni, Ciorani… Comuna asta e pozitionata ciudat, e chiar la granita judetelor Prahova si Ialomita, face parte din Prahova, dar e mai aproape de Urziceni. L-am remarcat pe Budescu si pe inca vreo 4-5 copii din zona, am venit la Cupa Mos Craciun, am facut o figura frumoasa si el a iesit in evidenta. Unii il contestau pentru ca era prea mare, pentru ca era mai dezvoltat decat astia de varsta lui… Fiind o generatie buna, am inscris echipa si in campionat. El a stat aproape doi ani de zile la noi, pana la varsta de 14 ani. Eu l-am recomandat atunci la club la noi, la Petrolul, le-am spus nu numai ca va fi un jucator de Divizia A, ci chiar de nationala… Tavi Grigore, care era atunci capitanul echipei de seniori, l-a vazut si spunea ca voia sa il ia el ca sa il impresarieze.

Cum este familia lui?

El e de loc din comuna Manasia, aflata chiar langa stadionul Unirii Urziceni. Nu se trage dintr-o familie de sportivi, taica-su nu prea era cu fotbalul, mai rar venea la meciuri la noi cand juca el. Sunt niste oameni modesti, respectuosi. Mai are o sora mai mare, dar nu a facut nici ea vreun sport. In zona de unde e el, oamenii se ocupa mai ales cu agricultura. E Baraganul, se fac cerealele...

Nu a incercat sa il transfere alte cluburi?

Profesorul Rosu il ducea peste tot, pentru ca pe mine nu ma interesa lucurile astea, sa iau bani pe un jucator… Profesorul Rosu a mers cu el si la Steaua, la Dinamo, la Rapid, se ducea peste tot cu el. Cand te duci cu el de pe strada, mai greu sa il opreasca, trebuie recomandare. Antrenorii de la Dinamo l-au placut mult, dar ca să ramana acolo, trebuia doar sa-i asigure masa si cazare, pentru ca el nu avea posibilitati financiare sa faca naveta. Atat s-a cerut, dar Dinamo nu a acceptat. La Petrolul l-am recomandat eu, il stiau toti, au oferit masa si cazare. Era in perioada fuziunii cu Astra.

"MAGIUN" BARBU IL BAGASE FUNDAS DREAPTA

E dificil ca antrenor sa lucrezi cu Budescu?

Sunt unii antrenori mai orgoliosi decat interesul lor. Trebuie sa scoti ce e mai bun dintr-un jucator, sa il pui unde da el randamentul cel mai bun, sa stii sa il motivezi. Si cred ca Sumudica a fost ideal pentru el. La noi, Marin "Magiun" Barbu il daduse la echipa a doua sau voia sa il bage fundas dreapta. Daca nu stii sa lucrezi cu un jucator din asta, il pierzi.



Acum i se reproseaza ca nu se prea implica din punct de vedere fizic…

Asa a fost el de mic copil. Pana sa vina la noi jucase doar in curtea scolii. Fugea din careu in careu, juca 15 minute de ii rupea in doua, apoi avea momente cand iesea din joc. Nu isi doza efortul cum trebuie. Aveam echipa buna, bateam 12-0, 15-0, el dadea 9-10-11 goluri. Poate ca e si vina noastra pentru ca am reusit sa il ambitionam mai mult… Dar ce poti sa-i reprosezi unui jucator dupa ce ti-a dat 8-10 goluri intr-un meci? S-a cizelat dupa ce a ajuns la echipa mare a Petrolului. Dar a avut talentul asta de mic, lovirea mingii, executii, lovituri libere, dribling... Mereu imi zicea: „Nea Radule, uite-l pe ala iesit din poarta! Dau peste el!”. Mereu era atent la chestiile astea.

Cu ce echipa tinea de mic?

De mic el a fost cu Steaua. Spre deosebire de altii care merg la o echipa si mint ca simpatizeaza de copil cu ei, el e stelist de mic. Nu era fanatic, dar era stelist. Cred ca ii placeau jucatorii care erau atunci la Steaua - Lacatus, Adrian Ilie, Ciocoiu, Trica, Danciulescu... Fanii Petrolului l-au placut pentru ca era crescut de mic aici, dar nu cred ca stiau de acest secret al lui. Visul lui s-a realizat, acum doar sa stie antrenorul si patronul cum sa lucreze cu el... Eu cred ca el o poate ajuta pe Steaua cel putin inca 2-3 ani.

A JUCAT PE "FALS" PENTRU UNIREA URZICENI SI SALCIILE

Cum de l-a scapat Unirea Urziceni?

A plecat de mic la Petrolul, dar, la un moment dat, nu ii dadusera salariul, se suparase si plecase la Unirea Urziceni. A jucat o perioada pe acolo, il vazusera antrenorii de la juniori si il bagasera pe "fals" imediat... Dar au luat legatura conducatorii nostri si l-au adus inapoi la Ploiesti. La Salciile a jucat doar la juniori, dar l-am bagat putin si la seniori. Cand era la juniori la Petrolul, mai venea si imi spunea: "Haide, bre, mai baga-ma si pe mine pe <fals>!". Dar imi era frica ca se accidenteaza si era mai mare pacatul. Asa si Antonio Manolache, tot de la noi a plecat, iar acum e la Centrul de Excelenta de la Timisoara. Eu am zis ca el e al doilea Budescu, dar vad ca acolo il baga fundas. Cand vine pe acasa, imi zice "baga-ma si pe mine, dar baga-ma varf". Nu il bag, pentru ca are oferte din Olanda, din Italia... In zona aia sunt copii talentati, dar nu mai sunt posibilitati, nici eu nu mai am cheful de acum cativa ani, am ajuns la o varsta.

Cum era cand era mic?

Era incapatanat in sensul bun al cuvantului, pentru ca ii placea mult fotbalul si tinea mult de minge. Mai strigau parintii de pe margine "Ce, ba, numai asta joaca?". Le ziceam ca e bun, nu am ce sa ii fac. Si la Petrolul a trecut in linia a doua niste copii si parintii erau un pic nemultumiti. Dar eu eram doar asistent medical la echipa mare, cat puteam eu sa il ajut? Toti antrenorii l-au ajutat in cariera, unii mai mult, altii mai putin, dar in primul rand a fost valoarea lui care l-a propulsat. El a fost un copil nascut pentru asa ceva, cu talent… Cand a debutat sub Vivi Rachita, l-am luat sub aripa mea si l-am invatat ce sa faca pentru ca trecerea de la juniori la seniori e dificila pentru multi. Daca nu stii sa lasi capul in jos, te elimina cei mai batrani. El a stiut sa faca trecerea asta si a avut talentul care l-a recomandat imediat, l-au luat astia sub aripa lor, Jean Bozga si altii… Incet-incet a crescut, a avut norocul sa lucreze cu Sumudica, un antrenor care stie sa scoata ce e mai bun dintr-un jucator, lasa orgoliile deoparte, chiar daca Costin nu se supune la efort maxim.

Cum si-a dezvoltat tehnica?

El s-a nascut cu talent. Era copil si avea niste executii de nu vedeai la jucatori de Divizia A. M-a lasat perplex ce executii avea! Pentru mine, o lovitura libera de la 25 de metri, la varsta lui - 12 ani, era ca o lovitura de la 11 metri, ma bucuram de gol inainte sa bata. Avea o lovire foarte buna a balonului de mic. La scoala din Urziceni l-a luat profesorul Rosu si in sala de sport ii pusese cauciucuri la vinclul portii, ca sa aiba reper cand suta la poarta. Avea si saltele, exersa plonjoane, voleuri si foarfeci... Executiile lui sunt lucrate, nu sunt intamplatoare.



MANCARURILE FAVORITE ALE LUI BUDESCU: PUIUL LA CEAUN CU USTUROI SI FRIPTURA

Chiar ii plac sarmalele sau e folclor?

Nu, asta e o chestie inventata. Nu exagera cu mancarea. E un baiat distractiv, daca te duci cu el la o petrecere, el da totul la distractie. Ii place un gratar... Se baga si la cantat, are voce buna. E jos palaria! Cred ca mai degraba ii place o friptura decat sarmalele. Daca mai ia in greutate, e pentru ca astea sunt genele lui, se depune imediat daca mananca ceva... Cand era el la Petrolul mergeam cu echipa la restaurantul "Casa Ploiesteana", unde faceau pui la ceaun cu usturoi si asta era mancarea lui preferata.

Va mai viziteaza?

Intotdeauna a fost un baiat cu bun-simt si la fiecare editie a Cupei Mos Craciun venea si le facea copiilor cadou pungi cu dulciuri, diverse cadouri... El nu a uitat de unde s-a ridicat si noi suntem mandri ca prima lui legitimare a fost la noi. Copiii sunt mandri de el, in fiecare an le dadea o fotografie cu autograful lui, iar multi o tin pe noptiera.

Ce ii transmiteti?

Ii doresc sanatate, pentru ca asta e cel mai importanta. Si sa aiba bafta multa la noua echipa: sa fie declarat cel mai bun fotbalist al Romaniei, sa fie golgheter, sa aiba cat mai multe jocuri la echipa nationala... Sunt lucruri pe care le dorim toti cei de aici de la Salciile.

Gabriel Chirea

