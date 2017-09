Dezvaluire incredibila facuta de Florentin Petre: a vrut sa-si dea afara fiul de la Dinamo: "Am sunat sa-i rupa contractul!" Ce s-a intamplat

Patrick Petre urmeaza sa joace contra Stelei in urmatoarea etapa.

Florentin Petre a confirmat faptul ca fiul sau, Patrick, a avut mai multe probleme in afara gazonului ce i-au oprit progresul la Dinamo. Mai mult, acesta a dezvaluit ca a propus chiar sa-i fie rupt contractul! Acum, Patrick joaca la Sepsi OSK, acolo unde este imprumutat pentru un sezon de catre Dinamo.

"De multe ori s-a exagerat. Nu vreau sa spun ca nu a gresit. La un moment dat eu am vrut sa-l dau afara pe Patrick de la Dinamo, pentru ca a fost o faza in care a avut un derapaj. Eu am sunat la club si am spus sa-i rupa contractul, sa vedem pe ce drum ar fi luat-o. Dar e baiatul meu, il iubesc!



El are alte calitati fata de mine. in momentul in care a plecat de la Dinamo toata lumea l-a blamat. Dar sa nu uitam ca cei care l-au acuzat au facut mai multe lucruri decat el. Nu eu am decis sa plece acolo. Nu vreau sa-l influentez. il las pe el sa ia deciziile.



Am fost incantat de oferta de la Iasi, dar acolo au fost probleme grave cu jucatorii si a fost in perioada in care... dar l-as fi lasat sa mearga acolo fara probleme, mai ales ca acolo era si Flavius Stoican. Dar apoi am luat decizia sa mearga la Sepsi, iar ei sunt foarte corecti cu el!" a spus Florentin Petre pentru Prosport.