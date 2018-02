DENIS "PERICOL PUBLIC" ALIBEC // Cum va reactiona Becali? Alibec nu l-a ascultat! Cum a fost surprins atacantul la Medias. FOTO

Denis Alibec nu l-a ascultat pe Becali.

Denis Alibec spera sa revina ca titular la Steaua in 2018, insa Dica l-a tinut pe banca in primul meci oficial din acest an, cu Gaz Metan, la Medias.

Atacantul s-a accidentat in perioada de pregatire, iar acum e nevoit sa-si astepte din nou randul pana va reveni titular.

Alibec a fost criticat mult in toamna, iar Becali i-a cerut sa arunce calculatorul, dupa ce a fost surprins petrecand mult prea mult timp in fata lui. Jocul preferat al lui Alibec este Counter Strike, acolo unde investeste timp si multi bani pentru a face "pefroamanta".

Alibec nu l-a ascultat pe Becali. A fost surprins cand iesea din hotelul de la Medias cu laptopul in brate.



"Cu Denis (n.r. Denis Alibec) am vorbit de cateva ori, a zis ca e bine, ca face ce i-a dat in vacanta Dica, se tine de treaba, face, drege... Am tipat la el asa, cu dragoste: 'Ba, esti nebun! Ti-a dat Dumnezeu calitate, fii, ma, barbat! Acum incepe o noua viata pentru tine, razboi! Antreneaza-te bine, lasa jocurile! Lasa, ma, esti barbat, nu copil! Arunca, ma calculatorul ala da-i doua - trei picioare si sparge-l! Apuca-te de antrenament, demonstreaza in 6 luni si pleaca la o echipa mare! Ai calitate, esti tanar, puternic, ai 1.90 m, esti cat un munte de puternic'. I-am bagat putin carbuni", a spus Gigi Becali.

"El daca nu ii iese lui, nu i-a dat ala pasa bine, daca a dat pasa prost, daca nu a fost in locul ala... Nu e vinovat niciodata. Asta e iubire de sine, tu nu esti vinovat niciodata. 'Nu am jucat bine ca nu joaca echipa'. Cum nu joaca, ba, echipa, ca e calificata?! El dadea vina pe echipa. Asta a suparat si jucatorii o data, de doua, de trei ori... Pai tu vad ca nu ai dat un gol", a mai spus finantatorul Stelei.