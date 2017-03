Declaratia senzationala a lui Popa la venirea in Romania: "Vin sa iau medalia de campion cu Steaua!"

Popa a marcat primul gol de cand e la Reading in derby-ul cu Sheffield Wednesday. Azi a venit la Bucuresti. De luni incepe antrenamentele cu nationala inaintea meciului cu Danemarca.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Popa e in continuare fan Steaua. Mijlocasul spune ca vine la petrecerea de titlu. Isi ia liber de la echipa de club si apare la petrecerea pentru castigarea campionatului.

"Si daca nu marcam as fi venit pregatit, am un moral bun. Acest gol m-a ajutat si din punctul de vedere al moralului. Sunt pregatit sa joc oricat are nevoie selectionerul. M-am adaptat acolo destul de repede, din prima saptamana am condus, m-am obisnuit si cu asta.

Am inceput sa cunosc orasul. Tin cu Steaua, sper sa castige campionatul. Nu mi-am facut program, la ultima etapa vreau sa merg sa-mi iau medalia, vin la ceremonie. Am vorbit cu Stanciu, i-am zis ca au picat bine cu Manchester United. E cam departe de mine, daca jucau in Londra era mult mai aproape. Pana la Manchester am 4 ore cu masina si e greu sa ajung. Vorbesc aproape zilnic cu Stanciu. Au sanse, Manchester nu straluceste in deplasare. Daca scot un rezultat bun la Bruxelles, pe Old Trafford, cu putin noroc, se pot califica!", a spus Popa.