Decizie DRASTICA a Craiovei! Jucatorul care l-a atacat pe Hagi a fost dat afara de la echipa!

CS Universitatea Craiova s-a despartit de Rambe, cel care in toamna a fost la un pas sa-l bata pe Hagi!

''Venit in aceasta vara la echipa olteana, Rambé nu s-a adaptat. A fost folosit in 12 partide, dar nu a reusit sa fie decisiv in aceste jocuri (niciun gol marcat, n. red.). Din acest motiv, clubul si jucatorul au hotarat, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale'', precizeaza comunicatul.

Ramilton Jorge Santos do Rosario (27 ani) a debutat in 2011 in reprezentativa Capului Verde. Rambé a evoluat de-a lungul carierei la formatiile Macedo Cavaleiros, Pinhalnovense, Belenenses, Braga, Vitoria Setubal si Farense.

In lotul echipei se mai afla doi jucatori din Insulele Capului Verde, Nuno Rocha si Kay, ultimul fiind si el in negocieri pentru rezilierea contractului.

Rambe a fost trimis la echipa a doua in toamna, dupa ce l-a atacat pe Hagi la finalul partidei Viitorul - CSU Craiova.