Decizie pentru Stefan Radu inainte de meciul cu FCSB! E OUT din lot! Ce s-a intamplat

Fostul dinamovist nu face parte din lotul lui Lazio pentru returul cu Steaua de maine seara, chiar daca s-a antrenat normal astazi, alaturi de colegi. O alta absenta importanta din primul 11 al italienilor va fi Ciro Immobile. Chiar daca presa italiana il anunta titular pe golgeterul lui Inzaghi, Immobile nu va fi fortat din primul minut. Ii sunt rezervate minute in repriza secunda, in functie de evolutia scorului.



Peste 10 000 de romani sunt asteptati la stadion sa-i sustina pe jucatorii lui Dica.