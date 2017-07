Decizia radicala a lui Becali dupa vizita fulger in cantonament: l-a retrogradat pe Alibec! Cine e noul capitan al Stelei

Nemultumit de atitudinea lui Alibec la meciul cu tur cu Plzen, Gigi Becali a luat decizia ca banderola de capitan sa ii fie luata de pe brat atacantului. Mihai Pintilii este noul capitan al Stelei, anunta DigiSport.

Becali a decis ca banderola sa fie purtata de Pintilii, iar atunci cand acesta nu este in teren sa mearga la Budescu. Teixeira e al treilea capitan al Stelei.

Luna trecuta, ordinea capitanilor era cu totul alta - Alibec primul, apoi Pintilii si Nita.

Patronul Stelei a criticat prestatia lui Alibec la meciul de marti seara.

"Atat pot eu in momentul asta", s-a aparat fostul star al Astrei.

Aici e Unitate Militara, cine rezista, rezista, cine nu, pleaca

Gigi Becali le-a facut o vizita surpriza jucatorilor, in cantonamentul de la Berceni, inainte de meciurile cu Craiova si Viktoria Plzen.

Becali a tinut un discurs in fata tuturor, apoi i-a luat pe jucatori in parte, sa se asigure ca fiecare este montat la capacitate maxima pentru meciul de miercuri.

"Le-am spus ca suntem mult mai valorosi decat Plzen si ca noi putem castiga la doua, trei goluri diferenta. Si sa tina cont de un lucru - le-am spus ca acum, in zilele noastre, fotbalul nu mai este doar un joc, este razboi."

"Acolo, in cantonament, e unitate militara, e <<unitatea de elita Steaua>> si cine rezista, rezista, cine nu, pleaca la alta unitate."

"Daca vor da totul, ca la razboi, se vor califica."

"A fost toata lumea in sala, am vorbit cu toata lumea si am vorbit apoi pe rand, cu fiecare, si le-am spus ca fotbalul e razboi, ca de-aia sunt miliarde de euro in fotbal", a spus Becali pentru ProTV.

In plus, patronul Stelei le-a promis jucatorilor prime consistente - cate 30.000 de euro fiecare - pentru o calificare in playoff-ul Champions League.

Daca trece de Plzen, Steaua are asigurata prezenta in grupele Europa League, ceea ce inseamna venituri garantate de 13 milioane de euro pentru club.