De la ciocolatele, la patratele :) Alibec s-a transformat de la sosirea la Steaua si trage tare pentru a reveni in urma accidentarii. FOTO

Un fotbalist capricios, dupa cum au povestit mai toti antrenorii sai, Denis Alibec si-a schimbat tabieturile de cand a ajuns la Steaua. Cel mai important atacant al formatiei ros-albastre, acesta trage acum tare pentru a-si reintra in forma, dupa o accidentare care l-a impiedicat sa se antreneze alaturi de colegi in primul cantonament.

Alibec a sosit la Steaua din postura de "goleador", dar si din aceea de mare amator de ciocolata si suc.

In ultimele luni, acesta pare sa mai fi pierdut, insa, pe drum cateva kilograme, dovada si ultimele fotografii surprinse cu el in cantonamentul din Olanda. Denis nu face inca efort la 100% din capacitate, ci doar sub atentia observatie a preparatorului fizic si a kinetoterapeutului. Chiar si asa, el se prezinta mai suplu decat in urma cu cateva luni.