De ce si-a tatuat un jucator de la Steaua CHIPUL fratelui pe brat! FOTO

Cantonamentul din aceasta vara este cel mai important pentru tanarul Dennis Man.

Dennis Man a fost adus ca o mare speranta de la UTA, dar pana acum nu a reusit sa se impuna in echipa Stelei. Man are o sansa mare acum, fiind favorit sa ocupe locul de titular rezervat jucatorului U21. Man trebuie sa impresioneze in meciurile amicale din Olanda, acolo unde un alt tanar pare ca ii ia fata, Razvan Grecu, omul adus de Dica vara asta de la fosta sa echipa, SCM Pitesti.

Man a impresionat in schimb cu unul dintre tatuajele sale, chipul fratelui sau. Tatuajul este raspunsul lui Dennis la un tatuaj facut de fratele sau, Alberto. Acesta l-a tatuat pe Dennis cand se bucura la gol.



Man mai are si alte tatuaje.