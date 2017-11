Dan Petrescu, sigur ca a dat lovitura! Noua achizitie a CFR-ului l-a impresionat: "E posibil sa ajunga un jucator mare!"

Dan Petrescu are in sfarsit cuvinte de laude pentru unul dintre jucatorii sai.

Sebastian Mailat l-a impresionat pe antrenorul CFR-ului chiar de la debut. Pustiul in varsta de 19 ani, adus de la Timisoara, a jucat in partida cu Sepsi si a avut o prestatie apreciata de Petrescu.



"A debutat extraordinar. Poate peste ce ne asteptam toti. L-am vazut foarte motivat la antrenamente si a intrat mai bine decat ma asteptam. A reusit sa scoata faulturi, sa scoata oamenii din joc. Am mare incredere in el. Daca se va antrena bine, e posibil sa ajunga un jucator mare", a declarat Dan Petrescu pentru Ziua de Cluj.

De Mailat s-a interesat si Steaua, insa in cele din urma jucatorul a ajuns in curtea CFR-ului.