Daca Steaua ia titlul, Duckadam da trofeul! Daca Dinamo ia titlu, Cornel Dinu e alesul Ligii! SURPRIZA: Cine da trofeul daca Viitorul iese campioana

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Trei trofee si trei festivitati de premiere, cu 150 de medalii, tricouri de campioni, artificii si confeti - asta a pregatit Liga in seara in care se da titlul in Liga I.

LPF a stabilit si oamenii care vor decerna trofeele - Helmuth Duckadam la Steaua si Cornel Dinu la Dinamo.

Pana aici, totul firesc, dar surpriza mare vine in cazul festivitatii de la Ovidiu.

Daca Viitorul ia titlul, trofeul va fi inmanat de primarul orasului Constanta, Decebal Fagadau.

Ciudat e faptul ca proiectul lui Hagi, de la Ovidiu, este tocmai un simbol al lipsei de consens intre Hagi si Primaria Constanta.

Hagi a spus in mai multe randuri ca a fost obligat sa isi construiasca imperiul pe un camp de la marginea orasului Ovidiu, dupa ce autoritatile din Constanta i-au refuzat planul de a reinvia Farul Constanta, echipa care la care a facut primii pasi in fotbal.