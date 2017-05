Medalii, tricouri, trofee si arcade pentru toata lumea: LPF si-a triplat bugetul de premiere! Ce se va intampla cu cele doua trofee care raman nedate :)

LPF se imparte in trei in seara in care se da titlul in Liga I.

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Trei trofee, 150 de medalii, 150 de tricouri de campioni, trei arcade si podiumuri de premiere si tot atatea sisteme de artificii si confeti.

Asa s-a pregatit Liga in seara in care se da titlul in Romania.

LPF duce cate un trofeu pe fiecare stadion care se pregateste sa sarbatoare. Cupele vor sta in zona tehnica, intre bancile de rezerve.

"Am luat aceasta decizie in semn de respect fata de cele trei echipe. Trofeele vor fi neinscriptionate si doar pe unul se va trece numele campioanei."

"Celelalte doua trofee se vor intoarce la Liga si vor fi date in urmatoarele doua sezoane.", a explicat Marius Mitran la Ora exacta in sport.

10.000 de euro este bugetul rezervat de LPF pentru festivitatea de premiere de sambata seara.