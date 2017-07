"Daca nu e in gratiile lui Dica...O SA FIE!" Becali vrea un fotbalist in 11-le Stelei de la Plzen, pentru ca "E vorba de bani si de echipa mea"

Doar trei meciuri a tinut linistea lui Dica la Steaua. Antrenorul a obtinut doua victorii in Liga I, insa in preliminariile UCL a facut doar egal pe teren propriu cu Viktoria Plzen. Calificarea in Play Off se va decide la retur, in Cehia. Pentru meciul de la Plzen, Becali vrea o echipa schimbata.

Becali a criticat evolutia mai multor jucatori dupa remiza cu Viktoria Plzen, 2-2 pe National Arena. Intre fotbalistii luati in vizor de patronul echipei ros-albastre se afla si Gabi Enache, fotbalist a carui evolutie defensiva a fost mai degraba modesta. La retur, Becali vrea sa-l vada pe Pleasca in locul lui Enache.

"Avem fundas dreapta, pe Pleasca. Daca nu e in gratiile lui Dica, o sa fie! Nu m-am bagat niciodata pana acum, dar cand e vorba de bani si de echipa mea, nu am cum sa stau asa", spune Becali.

Marian Pleasca (27 de ani) a sosit la Steaua in iarna, evoluand in 7 meciuri sub comanda lui Laurentiu Reghecampf. Acesta a mai trecut pe la Pandurii Targu Jiu.