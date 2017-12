"Daca Messi juca in Romania, cariera lui era TERMINATA la 22-23 de ani!" Momentul care nu s-a vazut la TV: Hagi, felicitat pentru gestul facut pe culoarul de la vestiare

Craiova 3-1 Viitorul! Echipa lui Mangia a reusit sa castige meciul contra campioanei en-titre desi a fost condusa la pauza.

La finalul partidei, Gica Hagi le-a facut un compliment oltenilor: "M-am simtit antrenor pe acest stadion, la Craiova". Marcel Popescu, presedintele clubului oltean, a dezvaluit ca momentul de fair-play al lui Hagi nu a fost unul de fatada si nu a fost nici macar unul singular. Hagi si Mangia s-au intalnit pe culoarul de la vestiare, inainte de startul meciului, si au purtat un dialog in limba italiana.

"Vreau sa va spun ceva ce dumneavoastra nu ati vazut la televizor pentru ca nu aveati cum. Hagi si Devis Mangia s-au intalnit pe culoar inainte de meci. Au vorbit in italiana, pentru ca Hagi este un bun vorbitor de italiana. Dupa meci, s-au intalnit din nou iar Hagi a avut puterea sa-l felicite pe Mangia. Acest gen de comportament trebuie sa devina o regula in fotbalul romanesc", a declarat Marcel Popescu la ProX.

Oficialul Craiovei a fost incantat de lectia de fotbal predata de jucatorii olteni la meciul cu Viitorul si afirma ca nu se teme de Steaua sau CFR in lupta pentru castigarea campionatului.

"Nu ne temem nici de CFR, nici de Steaua. Principalul nostru adversar suntem chiar noi. Anul trecut am avut in cateva randuri posibilitatea de a ajunge pe primul loc si nu am facut-o. Ma tem de accidentari. Cred ca daca Messi ar fi jucat in Romania, cariera lui ar fi fost incheiata la 22-23 de ani. Am trait spaima unor accidentari ale lui Mitrita si Baluta la Timisoara si Botosani. Jocul dur nu duce decat la antispectacol. Fotbalul trebuie sa se joace doar cu mijloace sportive", a declarat Marcel Popescu la ProX.