"Fii barbat, bai, Denise! Da-i doua, trei picioare si gata!" Becali n-a mai resistat si l-a sunat pe Alibec

Gigi Becali are o dorinta de sarbatori - vrea un alt Alibec pentru Steaua in 2018.

"Ieri am vorbit cu Denis, si am tipat la el. Bine, am tipat cu dragoste asa. I-am zis: <<Bai, ti-a dat Dumnezeu calitate. Fii, bai, barbat! Acum incepe o noua viata pentru tine. Razboi! Antreneaza-te bine!"

"Tu nu vezi ca lumea zice ca jocurile si calculatorul sunt boala?"

"Ce naiba, ba, esti copil? Arunca, bai, calculatorul ala, da-i doua, trei picioare si sparge-l."

"Apuca-te, ma, Denise de antrenament! Demonstreaza, si prinzi un transfer in vara."

"I-am bagat putini carbuni cu discutia asta. A zis <<Da, nea Gigi, da...>>", a povestit Becali intr-un interviu pentru PRO TV.