Replica dura a lui Becali la adresa lui Radoi: "ZERO la practica!" Cum explica atacurile din ultima perioada

Gigi Becali si Mirel Radoi nu isi mai vorbesc din 2015, de cand Radoi a plecat de la Steaua.

Gigi Becali pune atacurile venite din partea lui Mirel Radoi pe seama frustrarii cauzate de esecul fostului antrenor de pe banca Stelei.

Becali spune ca "Radoi e zero la practica", dar ca teorie stie ca nimeni altul in fotbal.

"Mirel zice ca nu ii pare rau ca a fost la Steaua... nu ii pare, pentru ca el n-a suferit deloc. E genul de om caruia nu ii pare rau de ce a facut in viata."

"Ar trebui sa fiu eu suparat, ca s-a dus in cap coeficientul Stelei in mandatul lui. Puteam sa ratam si playoff-ul, am ratat Europa."

"Mirel e un om bun, are calitate, dar din cauza iubirii de sine si de profesie, ca n-a reusit in profesie, face pacate si da vina pe nasul lui. Nasul e de vina."

"Ca stiinta, Mirel e toba de fotbal. La teorie e foarte bun, maxim. Are si inteligenta. Dar la practica e zero, ca n-a facut.", a spus Gigi Becali pentru PRO TV.