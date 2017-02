Cum isi impart Reghe si Becali victoria Stelei de la Craiova. Deciziile cheie dupa o saptamana tensionata

Pe pozitii opuse in multe momente din ultima saptamana, Reghe si Becali au reusit sa isi impuna mai multe idei castigatoare in meciul cu Craiova.

Victoria de la Severin impotriva unei echipe care se lupta pentru un loc pe podium a scos in fata mutari surprinzatoare. Becali si Reghe isi impart deciziile castigatoare, dupa doua meciuri oficiale in 2017 fara victorie pentru Steaua.

1. Pintilii, omul antrenorului

A marcat un gol superb cu Craiova si este parte a victoriei lui Reghecampf din acest meci. Sincronizarea a fost un element cheie aici. Golul a venit la capatul unei saptamani in care Becali a anuntat ca Pintilii nu mai este de Steaua si nu-l mai vede mult timp aici. In plus, banderola a trecut de pe bratul mijlocasului pe cel al lui Alibec.

2. Ovidiu Popescu, omul patronului

In aceasta iarna, Becali l-a laudat in mai multe randuri pe "Lampard" Popescu, un mijlocas care a avut evolutii surprinzator de bune de cand a sosit la club. Ovidiu Popescu a fost folosit si fundas dreapta, insa la insistentele patronului, dupa ce Balasa si Pleasca au fost adusi la club, acesta a fost folosit pe postul de inchizator.

3. Enache, castigul lui Reghe



A intrat in partea a doua a meciului in locul lui Balasa, care a avut o evolutie modesta, si a reusit sa marcheze golul victoriei pentru Steaua. Desi "istoricul" meciurilor slabe nu poate fi sters atunci cand vorbim despre Enache, acest moment a fost unul de inspiratie pentru Reghecampf, jucatorul reusind sa recastige din increderea acordata de club atunci cand a fost adus de la Astra.

4. Florin Tanase in spatele lui Alibec, visul lui Becali

Pentru Florin Tanase aceasta perioada este de reacomodare, in urma accidentarii la ligamente suferite in meciul tur cu Craiova, din 2016. A fost folosit din clipa in care a intrat in spatele lui Denis Alibec, exact asa cum Gigi Becali anunta ca se va intampla inca din iarna. Florin Tanase mai are de munca pana cand va redeveni decarul pe care Steaua il asteapta.

Alte detalii din meci:

*Denis Alibec a primit banderola de capitan la cererea directa a patronului. Nu pare sa se simta inca foarte confortabil in acest rol.



*Balasa nu impresioneaza, insa va mai primi timp de acomodare.

*Tamas si Moke reprezinta un cuplu extrem de fragil de fundasi centrali. Tamas a comis doua penaltyuri cu Craiova, dar a reusit sa termine meciul destul de bine. Despre Moke inca nu putem spune clar daca postul sau este de fundas central. Un lucru este clar. Standardul pentru acest post a fost stabilit in ultimii ani de nume precum Gardos, Chiriches, Szukala si Varela, iar cei doi inca nu reusesc sa formeze un cuplu la acest nivel. Plecarea lui Tosca la Betis se simte destul de clar.

*William de Amorim isi continua procesul lung de adaptare la Steaua. Nu reprezinta un mare pericol la poarta adversa si nu reuseste sa se ridice la nivelul aratat la Astra. Un plus in meciul de aseara este ca a dat o pasa de gol pentru Enache.

*Nita ramane unul dintre cei mai constanti jucatori ai Stelei si are tot dreptul sa se astepte la o convocare cu Danemarca.