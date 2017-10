Cum a ratat Viitorul un super jucator: "perla Craiovei" l-a refuzat pe Hagi si spera sa ajunga in Spania!  

Craiova este una dintre echipele care impresioneaza in acest sezon. Oltenii sunt pe locul 3, la egalitate de puncte cu Steaua si la doar patru puncte in spatele liderului CFR Cluj.

Screciu, Baluta sau Bancu sunt cativa dintre fotbalistii pe care craiovenii spera sa-i transfere pe bani multi. Printre tinerii jucatorii de valoare din Banie se remarca si Andrei Burlacu, atacantul de 21 de ani al lui Mangia.

Burlacu a fost la un pas sa joace pentru Viitorul lui Hagi, dar s-a razgandit in ultimul moment si a ales Craiova. Burlacu il are drept model pe Neymar, spera sa ajunga in La Liga si isi compara primii pasi in fotbal cu cei ai lui Zlatan Ibrahimovic.

"Am ajuns la un turneu final, iar acolo am fost remarcat de Craiova si de Academia Hagi. Imediat dupa acel turneu, am ramas timp de o saptamana in Academie, am facut antrenamente, dar am primit un telefon din partea profesorului, mi-a spus sa vin acasa, sa luam o decizie impreuna. După venirea acasa, am auzit despre interesul celor de la Craiova si, avand in familie suporteri infocati ai acestei echipe, mi-a fost usor sa iau decizia corecta si am plecat imediat spre Craiova.

Imi place foarte mult de Neymar, un fotbalist complet, din punctul meu de vedere. Ma uit la filmulete cu el, imi place stilul lui si, in unele momente in teren, chiar ma inspir din Neymar, asa puţin. M-am regasit in povestea lui Zlatan. Si eu, la inceput, eram privit cu alti ochi. Toata lumea imi spunea ca sunt un baiat ingamfat, ca joc doar pentru mine. Campionatul Spaniei cred ca m-ar avantaja, pentru ca este un campionat deschis, cu un fotbal de mare calitate", a declarat Burlacu pentru ProSport.

Burlacu a jucat in 11 meciuri pentru Craiova in acest sezon si a marcat 4 goluri. Potrivit transfermarkt.de, cota de piata a fotbalistului este de 250.000 de euro.

sursa foto: csuc.ro