Cum a intors-o Dragomir, la o saptamana dupa ce a spus ca "Becali a luat Steaua doar 80% legal"

Relatia dintre Dragomir si Steaua lui Becali a cunoscut mai multe etape. De la furt cu complicitatea lui, cum dezvaluia in 2005, la "tranzactie 80% legala". Acum, fostul presedinte al Ligii spune ca "totul a fost perfect legal".

Daca Becali nu a luat Steaua cu acte in regula, atunci cum a putut sa o inscrie in Liga I? - e intrebarea fireasca in scandalul inceputului de an.

Dumitru Dragomir e un personaj cheie in toata povestea, stie multe, dar spune putine. Si, de multe ori, afirmatiile sunt contradictorii.

"Eu te-am ajutat sa furi Steaua", a fost autodenuntul lui Dragomir in 2005, intr-o disputa televizata cu Gigi Becali.

In urma cu o saptamana, Dragomir spunea la Sport.ro ca "tranzactia din 2003 a fost 80% legala".

Acum a mai adaugat 20 de procente :)

"Actualul patron a luat perfect corect Steaua. Chiar daca m-am contrat cu el, a luat corect echipa. Am intrat in posesia unor documente acum, orice ai face, nu ai ce sa ii faci lui Becali."

"E un document despre preluarea Stelei, erau 8-9 semnaturi, dintre care sapte ale generalilor. Cu Steaua nu se intampla nimic. Doar ca nu se va mai numi asa, pentru ca fi o hotarare judecatoreasca, nu ai ce sa ii faci.", a spus Dragomir pentru ProSport.